Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин наградил 13 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава города Москвы". Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.

Среди них оказались Ольга и Денис Лобовы, воспитавшие 11 детей, Ксения Трусихина и Алексей Конкин – родители десятерых. Еще в список награжденных вошли Ольга Швечкова и Владислав Гриб, в семье которых недавно родился седьмой ребенок, а также Светлана и Алексей Бакины – родители шестерых.

Собянин напомнил, что награду учредили в 2009 году и с этого момента ее получили уже 357 многодетных семей.

"Это дань уважения людям, взявшим на себя огромную ответственность – достойно воспитать пятерых и больше детей", – подчеркнул мэр Москвы.

При этом, удостаиваясь награды, одному из родителей или усыновителей еще выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 275 тысяч рублей.

Кроме того, помимо выплат на детей, московские многодетные семьи получают скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, покупку школьной формы и других товаров. Также родители и дети до 18 лет могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Между тем многодетные семьи получат поддержку практически во всех регионах России в преддверии начала нового учебного года. В частности, они получат бесплатную школьную и спортивную формы, канцелярские товары, бесплатное горячее питание в школьной столовой и множество других совершенно разнообразных гарантий и льгот.

Помимо этого, некоторое время назад в России начал действовать закон, который дает родителям возможность пользоваться остатком средств от материнского капитала. Документ постановил, что в том случае, если данная сумма не превышает 10 тысяч рублей, россияне могут получить эти деньги.

