Демограф Тимаков: снижение рождаемости в РФ продолжится до 2030 года

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Снижение рождаемости в России будет происходить до 2030 года. Об этом в эфире радио КП заявил демограф Владимир Тимаков.

По его словам, сейчас люди переживают эхо 90-х годов и последствия исторического минимума в 1999-м году. Как отметил эксперт, рожденные в те года россияне вступают в родительский возраст, однако их мало.

"Эта тенденция продолжится до 2030 года, прежде чем "дети материнского капитала", родившиеся после 2006 года, начнут исправлять положение", – добавил демограф.

В России в 2024 году зафиксирован исторический минимум рождаемости. За первое полугодие в стране родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В июне рождаемость снизилась до 98,6 тысячи детей. Это стало рекордно низким показателем.

В свою очередь, демограф Алексей Ракша подчеркнул, что в РФ рождается самое низкое количество детей за последние 220–230 лет. По его мнению, для роста рождаемости примерно на 15% нужно увеличить материнский капитал на второго и третьего ребенка до около по 1,5–2 миллиона рублей.

