В РФ зафиксирован исторический минимум рождаемости

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В России в 2024 году зафиксирован исторический минимум рождаемости. Последний раз он был в 1999 году после дефолта, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные Росстата.

За первое полугодие в стране родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В июне рождаемость снизилась до 98,6 тысячи детей. Это стало рекордно низким показателем. Раньше количество новорожденных обычно не опускалось ниже 100 тысяч.

В это же время в России фиксируется рост естественной убыли населения. За первые шесть месяцев текущего года она увеличилась на 49 тысяч в сравнении с таким же периодом прошлого года и составила 321,5 тысячи человек, уточнили в ведомстве.

Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что в РФ рождается самое низкое количество детей за последние 220–230 лет. По его мнению, для увеличения рождаемости процентов на 15 нужно увеличить материнский капитал на второго и третьего ребенка до примерно по 1,5–2 миллиона рублей.

Также на проблему низкой рождаемости обратил внимание официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что РФ реализует целый набор мер по улучшению демографической обстановки. Однако политик подчеркнул, что в демографии применяемые меры не имеют сиюминутного эффекта. Поэтому ситуация на некоторое время еще останется тяжелой.