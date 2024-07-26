Песков заявил, что РФ реализует набор мер по улучшению демографии

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Россия реализует целый набор мер по улучшению демографической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политик объяснил, что демография – это та область, где реализуемые меры не имеют сиюминутного эффекта. По мнению представителя Кремля, ситуация на некоторый период еще останется тяжелой. В этом направлении ведется огромная работа со стороны правительства, эта тема – один из главных приоритетов главы государства, заверил Песков.

На вопрос журналистов, можно ли говорить по демографическим показателям, что граждане не верят в будущее, Песков ответил отрицательно. С его слов, такие же показатели и в других странах, что является тенденцией.

"У нас она имеет свою предтечу – это те самые демографические ямы, о которых мы говорили, которые связаны и с Великой Отечественной войной, и с периодом распада Советского Союза – с одной из крупнейших геополитических катастроф, которые имели место в истории нашей страны", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков сообщил, что в стране коэффициент рождаемости находится на "страшно низком уровне" – 1,4. Это, считает он, катастрофически для будущего нации. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, добавил политик.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести в России налог на бездетность. Согласно его мнению, у семейных людей "жизненная ситуация объективно хуже" и они нуждаются в деньгах.