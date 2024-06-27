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Минюст РФ готовит законопроект о запрете идеологии чайлдфри, заявил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов в ходе выступления на сессии "Семья: сохранить, нельзя потерять" в рамках Петербургского международного юридического форума.

"Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей", – сказал Вуколов.

Замминистра отметил, что такие идеологии приравниваются к экстремизму.

Между тем идеология чайлдфри сейчас не популярна среди жителей России, считает председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Однако, по словам специалиста, с 2012 года в стране наблюдается рост молодых россиян, которые отказываются от рождения ребенка.

Ранее опрос, проведенный среди 1,1 тысячи студентов РФ, показал, что около 93% из них планируют завести семью в возрасте от 22 до 27 лет. Респонденты также заявили о желании иметь одного или двух детей в будущем.