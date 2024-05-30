Демограф Крупнов: чайлдфри не является популярной идеей среди россиян

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Идеология чайлдфри сейчас не популярна среди жителей России. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Однако, по словам специалиста, с 2012 года в стране наблюдается рост молодых россиян, которые отказываются от рождения ребенка.

Ранее опрос, проведенный среди 1,1 тысячи студентов РФ, показал, что около 93% из них планируют завести семью в возрасте от 22 до 27 лет. Респонденты также заявили о желании иметь одного или двух детей в будущем.

До этого 45% опрошенных жителей России назвали семью традиционной ценностью страны. Еще 23% отнесли к этому понятию патриотизм, 17% – гуманистические ценности, 16% – национальную культуру и религию.

