Запрет пропаганды чайлдфри могут ввести в России

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Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей ГД занимается разработкой инициативы, запрещающей пропаганду чайлдфри в информационном пространстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на думского депутата и члена межфракционной группы Ирину Филатову.

По ее словам, проект не затронет личные убеждения россиян.

"Инициативу поддержали в ряде федеральных ведомств. Сегодня в ограниченном формате законопроект обсуждался на слушаниях в Общественной палате, где тоже нашел поддержку", – поделилась Филатова.

Вместе с тем она указала, что инициатива будет касаться лишь деструктивной пропаганды в информационном поле.

Летом первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выразила мнение, что термин "чайлдфри" часто используют люди, которые оправдывают неспособность родить. По ее словам, зачастую корень слов "я не хочу" находится во фразе "я не могу".

В переводе с английского, уточнила парламентарий, фраза означает "я против детей", что произносить захотят далеко не все.



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