Более 40% опрошенных россиян назвали семью традиционной ценностью в РФ

Фото: 123RF/tverdohlib

Порядка 45% россиян назвали крепкую семью традиционной ценностью России. Это следует из результата опроса ВЦИОМ.

Еще 23% отнесли к этому понятию патриотизм, 17% – гуманистические ценности, 16% – национальную культуру и религию.

До этого ВЦИОМ провел опрос о главном источнике новостей в России. Почти 40% из 1,6 тысячи опрошенных россиян назвали таким телевидение. Преимущественно ТВ-каналы выбирали люди старше 60 лет (70%).

В еще более раннем опросе ВЦИОМ об уверенности в завтрашнем дне участие также приняли 1,6 тысячи человек. Порядка 60% из них ответили, что у них такая уверенность присутствует.

