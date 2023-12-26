Около 40% граждан считают телевидение главным источником новостей о России – ВЦИОМ

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Порядка 40% из 1,6 тысячи опрошенных россиян назвали телевидение главным источником новостей о стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

Еще 19% считают основным источником информации о России новостные, аналитические и официальные сайты, 14% – социальные сети и блоги, 11% – мессенджеры, 8% – разговоры с людьми.

При этом женщины (45%) чаще мужчин (34%) называли телевидение главным источником новостей. Преимущественно ТВ-каналы выбирают люди старше 60 лет (70%).

26% уверены, что телевидение объективно освещает события, 24% респондентов назвали более достоверной информацию из блогов. 44% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что соцсети и блоги дают наиболее объективную информацию.

Ранее 60% из 1,6 тысячи россиян заявили, что чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Факторами, влияющими на уверенность, чаще всего называли наличие работы, материальный достаток и стабильную обстановку в стране.

