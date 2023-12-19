Россияне рассказали, сколько планируют потратить денег на Новый год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне планируют в среднем потратить на празднование Нового года более 54 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В сумме средние планируемые затраты на празднование Нового года обновили исторический максимум и составили 54 067 рублей", – уточнили в сообщении.

В целом предполагаемые расходы на празднование Нового года выросли на 16 399 рублей. Опрос показал, что сильнее всего на бюджет повлияют подарки родным и близким.

Так, в среднем граждане РФ планируют приобрести подарки на 21 846 рублей (+ 6 662 к 2022 году). Между тем туристические поездки и культурно-развлекательные мероприятия обойдутся в 20 467 рублей (+ 6 090 к 2022 году).

При этом на новогодний стол граждане планируют потратить 11 754 рубля (+ 3 648 к 2022 году). Отмечается, что 91% опрошенных сказали, что редко или никогда не сталкиваются с перееданием.

Ранее сообщалось, что порядка 31% россиян планируют накрыть новогодний стол на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Основной статьей расходов стала икра (28%).

До этого исследование показало, что москвичи планируют потратить на новогодние каникулы 23 тысячи рублей. По данным аналитиков, в целом финансовым планированием чаще занимаются женщины (38%), чем мужчины (31%).

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