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Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, его деятельность одобряют 76% граждан России, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного с 4 по 10 декабря. Данные центра изучения общественного мнения опубликованы на его сайте.

Недоверие российскому лидеру выразили 16,8% россиян, а его деятельности – 14,6% опрошенных. При этом более половины россиян, то есть 51,5%, одобрительно относятся к деятельности правительства РФ. Противоположного мнения придерживаются 18,1% респондентов.

Уровень доверия граждан РФ к Владимиру Путину составляет 78,5%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного с 27 ноября по 3 декабря.

Накануне в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что абсолютно уверен в том, что делает. По его мнению, важно уверенно идти к своим целям, если уверен в том, что делаешь. Кроме того, поле зрение должно быть "широким", нужно "все понимать, анализировать".

Переживать стресс президенту помогает чувство долга. Лидер РФ подчеркнул, что страна не боится бороться за свои национальные интересы и при этом не покушается на чужие.

Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию