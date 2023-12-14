Путин заверил, что он абсолютно уверен в том, что делает

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Владимир Путин абсолютно уверен в том, что делает. Об этом он сообщил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его мнению, необходимо уверенно идти к своим целям, если уверен в том, что делаешь, и не обращать внимания на "всякую шелуху". Кроме того, поле зрение должно быть "широким", нужно "все понимать, анализировать".

Переживать стресс президенту помогает чувство долга.

"Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей", – заявил он.

Отвечая на вопрос, скажет ли в будущем какой-нибудь житель немецкого города, что президент РФ был прав, Путин отметил, что многие люди в Европе, США и других регионах мира поддерживают действия России.

По его данным, у РФ много сторонников в мире по защите традиционных ценностей. Их число увеличивается в геометрической прогрессии.

Лидер РФ подчеркнул, что страна не боится бороться за свои национальные интересы и при этом не покушается на чужие.

Между тем главной задачей России, по его мнению, является укрепление суверенитета. Президент подчеркнул, что существование РФ без него невозможно.

До этого он отмечал, что русский народ – это больше чем просто национальность. Путин добавлял, что сбережение и преумножение народа России является задачей на поколения вперед и будущим Русского мира.

Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию