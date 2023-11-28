Путин заявил, что без русского народа не существует России

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Русский народ – это больше чем просто национальность. Об этом сообщил Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность", – подчеркнул глава государства, добавив, что без русского народа не может быть России и русского мира.

При этом он отметил, что быть русским – это большая ответственность перед Россией за сохранение целостности страны. Именно это, как утверждает президент РФ, является основой истинного патриотизма.

Путин добавил, что сбережение и преумножение народа России является задачей на поколения вперед и будущим Русского мира. Также российских лидер отметил, что оказание поддержки семьям, материнству и детству должно охватывать работу всех сфер госуправления, экономическую, социальную, инфраструктурную политику,а также просвещение и образование, здравоохранение.

"Деятельность всех общественных объединений, наших традиционных религий тоже необходима именно для укрепления семьи", – уточнил Путин.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе. Он также считает, что нужно поменять фразу "многонациональный народ РФ" на "русский народ РФ", так как сегодня "русский народ" подразумевает славян, многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии.



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