В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе

Фото: depositphotos/labrador

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Считаю, что в стране должен быть федеральный закон о русском народе. Наций в России много, народ – один. Русский народ, куда входят все национальные группы", – сказал политик, отметив, что вместо фразы "многонациональный народ РФ", он бы говорил "русский народ РФ".

По словам Хамзаева, сегодня "русский народ" подразумевает славян, многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии. О народах всегда судили по языкам, заявил он.

Парламентарий заключил, что единое понятие не принижает значение национальных языков, важность народов и их выживаемость, поскольку каждый национальный язык вписан в свои республиканские конституции. Однако все проживающие в России являются людьми русского мира.

Ранее Владимир Путин пообещал поддержать проект об ограничении использования иностранных слов. Он предполагает ограничение использования иностранных слов в публичной сфере, включая рекламу и СМИ. Основной смысл такого предложения заключается в защите русского языка.

