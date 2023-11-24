Путин заявил, что западные алгоритмы ИИ работают выборочно и отменяют культуру РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ряд западных поисковых систем работают выборочно и ангажированно, не принимая во внимание и отменяя российскую культуру. Такое мнение Владимир Путин выразил в ходе конференции по искусственному интеллекту.

По его словам, западные алгоритмы искусственного интеллекта способны указать поисковым системам, что России не существует в целом. Глава государства заявил, что сейчас можно наблюдать отмену РФ в цифровом пространстве.

Вместе с тем он указал, что монопольное доминирование в России созданных на Западе технологических систем недопустимо и даже опасно. Президент призвал привлечь российских специалистов для разработки надежных и безопасных технологий в этой сфере. Путин также подчеркнул необходимость подключать к общей работе сотрудников гуманитарных дисциплин.

В качестве примера глава государства привел сотрудничество институтов Российской академии наук и "Яндекса". Президент напомнил, что они подготовили Национальный корпус русского языка.

"Считаю также необходимым, чтобы органы власти всех уровней, библиотеки и архивы помогали созданию набора данных для машинного обучения, предоставляя их оперативно и безвозмездно", – цитирует Путина ТАСС.

В ходе конференции президент РФ подчеркнул, что технологический мир будущего обязан базироваться на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества. По словам Путина, этот мир должен быть многополярным.

Ранее он также назвал очевидным тот факт, что внедрением искусственного интеллекта в здравоохранение, науку, образование и в остальные сферы жизни человечество начинает новую главу существования.

На конференции по искусственному интеллекту также присутствовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его спросили, как бороться с дипфейками. По его словам, если такую подделку можно как-то создать, значит, можно каким-либо образом и детектировать.

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