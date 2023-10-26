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26 октября, 13:12

Технологии

В Госдуме предложили ввести в России маркировку созданного ИИ контента

Фото: depositphotos/sdecoret

Контент, созданный искусственным интеллектом, следует маркировать, заявил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Парламентарий рассказал в своем телеграм-канале, как законодатели обсуждают структуру будущего Цифрового кодекса.

По его словам, в настоящее время определяются основные разделы документа и его направленность. Хинштейн подчеркнул, что в работе учитывается концепция защиты прав человека в цифровом пространстве, которая ранее была представлена Владимиру Путину.

"Приняли решение <...> проанализировать отраслевое законодательство и возможные риски – дискриминацию пользователей, которые намеренно отказываются от использования интернета и электронных услуг, а также прописать в законе маркировку искусственного интеллекта и ОРД", – добавил он.

В кодексе будут прописаны основные понятия по следующим направлениям:

  • интернет;
  • связь;
  • СМИ;
  • защита персональных данных;
  • ИТ-телефония;
  • почтовая и спецсвязь.

Кроме того, в документе будут закреплены права и обязанности всех сторон: пользователей, отрасли и государства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала правительствам стран принять некоторые меры по ограничению негативного воздействия искусственного интеллекта на здоровье людей.

В организации предложили решить вопросы "непрерывного обучения" и формирования моделей обучения нейросетей. В частности, обеспечить регулирование и безопасность проверки данных, которые помогают ИИ развиваться. Также в ВОЗ предлагают тщательнее проверять качество этих данных.

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