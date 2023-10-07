Страны G7 призовут разработчиков снизить риски от использования ИИ – СМИ

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Страны G7 готовятся обратиться к крупным технологическим компаниям с просьбой согласиться следовать набору правил для снижения рисков, связанных с системами искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в документе будет 11 пунктов, носящих рекомендательный характер. Среди них будут рекомендации о внешнем тестировании продуктов ИИ перед внедрением, оформление публичных отчетов о мерах безопасности, контроль над защитой интеллектуальной собственности и маркировка созданных искусственным интеллектом материалов.

Уточняется, что согласование документа может пройти на следующей неделе в Японии, хотя его содержание до сих пор обсуждается.

Ранее сообщалось, что Google и медиахолдинг Universal Music проводят переговоры о возможном лицензировании музыкальных произведений, которые сделаны с помощью искусственного интеллекта. Конечной целью переговоров является создание инструмента, который позволит фанатам создавать треки на законных основаниях и платить за это владельцам авторских прав.

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