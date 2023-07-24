ИИ начнет выявлять "зайцев" в нью-йоркском метро

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На некоторых станциях метро Нью-Йорка внедрили систему с искусственным интеллектом (ИИ), которая поможет выявлять безбилетных пассажиров, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В управлении городского транспорта Нью-Йорка рассказали, что за 2022 год уклоняющиеся от оплаты проезда пассажиры нанесли подземке мегаполиса ущерб в размере 690 миллионов долларов.

Специалисты рассказали, что пока система только собирает статистику и не сообщает правоохранителям данные "зайцев". При этом все может измениться уже в ближайшем будущем. Кроме того, ожидается, что концу года использование ИИ распространится примерно на 20 станций метро.

Ранее американский предприниматель Илон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта. Вместе с тем заработал сайт компании. Как следует из информации, опубликованной на ресурсе, в новом проекте Маска будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.

Информация о создании X.AI появилась в СМИ в апреле этого года. Тогда Маск зарегистрировал компанию в штате Невада. Уточняется, что предприниматель является единственным директором организации, ее секретарем назначен финансовый директор бизнесмена Джаред Бирчалл.

Компания Илона Маска Neuralink подорожала на 3 млрд долларов