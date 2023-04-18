Илон Маск анонсировал создание "честного" чат-бота TruthGPT

Фото: depositphotos/ChinaImages

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что планирует создать "честную" версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

По словам Маска, платформа должна представить конкуренцию чат-боту ChatGPT, однако его чат-бот будет лишен цензуры и будет выдавать всю необходимую информацию. Он считает, что существующие чат-боты разрабатывают программисты левых взглядов, которые "обучают лгать" пользователям свои платформы.

"Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной", – заявил бизнесмен.

По его словам, ИИ, который заботится о понимании природы вселенной, вряд ли уничтожит человечество, которое является интересной частью этой вселенной. Маск считает, что искусственный интеллект может "катастрофически навредить" существованию человечества в том случае, если не будет должным образом управляться.

Предприниматель заявил, что искусственный интеллект опасен своим потенциалом, и, сколько бы ничтожной не казалась эта вероятность, ИИ может разрушить цивилизацию.

Ранее сообщалось, что Маск открыл собственную организацию в сфере искусственного интеллекта под названием X.AI. В настоящее время бизнесмен ведет переговоры с инвесторами SpaceX и Tesla о вложении средств в новую компанию.

"Актуальный репортаж": Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить обучение нейросетей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!