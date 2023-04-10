Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Илон Маск заявил, что учетные записи российских властей не будут ограничиваться в Twitter

Илон Маск заявил, что учетные записи российских властей не будут ограничиваться в Twitter

Нейросеть ищет нарушения правил дорожного движения в Москве

В столице возросло количество медицинских направлений, где используют нейросети

"Техно": ASUS представила портативную игровую консоль ROG Ally

Новости часа: Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

В Москве увеличилось количество медицинских направлений, где используют нейросети

Почти 3 млн москвичей стали пользоваться сервисами и услугами МЭШ

"Техно": инженеры воссоздала пуленепробиваемый костюм персонажа Джона Уика

Налоговые уведомления можно будет получать через госуслуги

"Техно": компания Valve представила Counter-Strike 2

Учетные записи властей России не будут ограничиваться или продвигаться в соцсети Twitter. Об этом сказал Илон Маск, отвечая на вопрос представителей группировки Anonymous. Хакеры поинтересовались, почему он решил не поддерживать режим санкций, на что миллиардер ответил, что в этой ситуации должны решать сами читатели.

Также Илон Маск сообщил, что все попытки обмануть систему будут жестко пресекаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииза рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика