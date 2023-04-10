Илон Маск заявил, что учетные записи российских властей не будут ограничиваться в Twitter

Учетные записи властей России не будут ограничиваться или продвигаться в соцсети Twitter. Об этом сказал Илон Маск, отвечая на вопрос представителей группировки Anonymous. Хакеры поинтересовались, почему он решил не поддерживать режим санкций, на что миллиардер ответил, что в этой ситуации должны решать сами читатели.

Также Илон Маск сообщил, что все попытки обмануть систему будут жестко пресекаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.