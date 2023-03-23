Илон Маск оценил состояние банковской системы США словами "хуже быть не может"

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о надежности банковской отрасли в стране. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее в ФРС заявили о надежности и устойчивости банковской системы в США, комментируя недавние закрытия банков. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что банкротство американского банка Silicon Valley Bank было вызвано неспособностью компании грамотно управлять рисками.

"Хуже быть не может", – написал Маск в ответ на заявления ФРС.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.

Вскоре после этого в США также закрыли Signature Bank из-за системных рисков. Тем не менее уточнялось, что каждый вкладчик этого банка будет иметь полный доступ к своим вкладам.

Вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что рецессия в США неизбежна. По его словам, в последующие месяц или два можно ожидать резкое сокращение экономической активности, ВВП, и сокращение рабочих мест.

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