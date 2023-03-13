В США закрыли Signature Bank из-за системных рисков после банкротства SVB

Фото: AP Photo/Bobby Caina Calvan

Банк Нью-Йорка Signature Bank закрыли из-за системных рисков после банкротства банка Silicon Valley Bank. Об этом сообщается в совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Сообщается, что каждый вкладчик Signature Bank будет иметь полный доступ к своим вкладам.

"Акционеры и некоторые держатели необеспеченных долгов не будут защищены. Высшее руководство также было удалено", – указано в заявлении.

В заявлении также заверили, что банковская система США остается устойчивой и "имеет прочную основу", которую обеспечили реформы, проведенные после финансового кризиса.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток, что стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.

9 марта Silicon Valley Bank заявил, что из-за неудачной операции с ценными бумагами выпустит дополнительных акций на 2,25 миллиарда долларов. После этого крупные консалтинговые агентства порекомендовали вкладчикам снять деньги со счетов банка. 10 марта отток средств ускорился настолько, что регулятору США пришлось заявить о банкротстве банка даже до закрытия биржевых торгов.

Байден обсудил с главой Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

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