Администрация Байдена может столкнуться с кризисом банковской системы – СМИ

Фото: depositphotos/izanbar

Администрации президента США Джо Байдена придется столкнуться с кризисом американской банковской системы, если не будет урегулирован вопрос с Silicon Valley Bank. Такого мнения придерживаются журналисты американского новостного портала Axios.

"Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до открытия его отделений завтра (13 марта. – Прим. ред.)", – говорится в статье издания.

Журналисты объяснили, что дело в устройстве самой банковской системы. Так, деньги, полученные по вкладам, банки выдают в виде займов другим клиентам, поэтому, если все вкладчики разом захотят вернуть свои средства, кредитная организация этого сделать не сможет и обанкротится.

Между тем, ни один из вкладов в США не застрахован Федеральной корпорацией по страхованию вкладов на сумму более чем в 250 тысяч долларов.

9 марта Silicon Valley Bank заявил, что из-за неудачной операции с ценными бумагами выпустит дополнительных акций на 2,25 миллиарда долларов. После этого крупные консалтинговые агентства порекомендовали вкладчикам снять деньги со счетов банка.

10 марта отток средств ускорился настолько, что регулятор США заявил о банкротстве банка даже до закрытия биржевых торгов. Кредитную организацию передали под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Это стало крупнейшим банкротством банка в США с 2008 года.



Байден обсудил с главой Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!