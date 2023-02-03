Несколько туроператоров РФ могут объявить себя банкротами

Перед некоторыми туроператорами появилась угроза банкротства. Речь идет о тех компаниях, которые задолжали своим клиентам еще за пандемийную отмену путевок.

Дело в том, что правительство РФ не продлило мораторий на выплату долгов туроператорами за несостоявшиеся c начала пандемии туры. Ковидных ограничений больше нет, поэтому удерживать деньги клиентов уже нельзя.

Сколько туристов остались без отпусков? И есть ли шанс вернуть деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.