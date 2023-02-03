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07:15

Туризм

Несколько туроператоров РФ могут объявить себя банкротами

Несколько туроператоров РФ могут объявить себя банкротами

Гостиничный комплекс "Имеретинский" в Сочи сохранит свою функцию

Гостиничный комплекс "Имеретинский" прекратил работу в Сочи

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Спрос на поездки в феврале увеличился на 60% – туроператоры

Туроператоры рассказали о повышенном спросе на поездки в феврале

Перед некоторыми туроператорами появилась угроза банкротства. Речь идет о тех компаниях, которые задолжали своим клиентам еще за пандемийную отмену путевок.

Дело в том, что правительство РФ не продлило мораторий на выплату долгов туроператорами за несостоявшиеся c начала пандемии туры. Ковидных ограничений больше нет, поэтому удерживать деньги клиентов уже нельзя.

Сколько туристов остались без отпусков? И есть ли шанс вернуть деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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