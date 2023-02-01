ФСБ задержала троих россиян за подготовку терактов в Свердловской области

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Федеральная служба безопасности задержала троих граждан РФ, которые были пойманы на организации терактов на территории железной дороги Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Уточняется, что подготовкой к теракту они занимались по указу неонацистов Украины. Сотрудники ФСБ обыскали места проживания подозреваемых, где обнаружили орудия преступления и специальную символику идеологии. Также были изъяты средства связи и координации со схемами расположения объектов филиала РЖД.

Ранее ФСБ России вместе с МВД и Росгвардией задержала 98 жителей из 38 субъектов государства за причастность к восстановлению боеспособности гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Сотрудники изъяли 253 единицы огнестрельного оружия. Работу 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов также закрыли.

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