Экономист Ордов подтвердил законность налога в 35% при автокредитах под 0,01%

Россиянам, взявшим автокредиты в 2024 году по ставкам 0–0,01% годовых, придется заплатить налог в 35%, сообщили СМИ. Насколько это законно и можно ли оспорить подобное требование, разбиралась Москва 24.

Упущенная выгода?

Россияне, оформившие в 2024 году автокредиты по льготным ставкам (0–0,01% годовых), столкнулись с необходимостью уплаты налога на доходы физических лиц. Федеральная налоговая служба (ФНС) квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду, облагаемую по ставке 35%, сообщает телеграм-канал Mash. По данным СМИ, налоговые органы уже начали направлять соответствующие уведомления заемщикам.

В аккаунте ФНС в мессенджере MAX пояснили, что основанием для доначислений являются положения Налогового кодекса, согласно которым материальная выгода от экономии на процентах облагается НДФЛ, если налогоплательщик получил кредит от своего работодателя или взаимозависимого лица. К последним относятся супруги, родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные или неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

В ведомстве привели два примера. В первом случае гражданин приобрел машину в автосалоне, воспользовавшись публичным предложением банка. Поскольку покупатель не состоит в трудовых отношениях с кредитором, материальная выгода не возникает и обязанности уплачивать налог нет.

Во втором случае работник банка оформил льготный кредит у своего работодателя. Здесь возникает материальная выгода, которая подлежит налогообложению, обратили внимание в ФНС.





из сообщения ФНС Таким образом, при отсутствии каких-либо трудовых или других взаимозависимых отношений между налогоплательщиком и кредитором и при получении кредита по льготной ставке материальная выгода не возникает, соответственно, необходимости уплачивать НДФЛ нет. Цель кредита в таких случаях не имеет значения.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков также разъяснил ситуацию в своем телеграм-канале. По его словам, информация о массовых требованиях со стороны ФНС не подтверждается. Также он заметил, что, если кредит оформлен на общих рыночных условиях по публичной оферте, никаких дополнительных налоговых обязательств не возникает.

"Если же подобное требование от ФНС придет, достаточно предоставить в налоговую кредитный договор, заключенный на рыночных условиях, которыми мог воспользоваться каждый", – уточнил Кадаков.

Разные случаи

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал Москве 24, что пока с подобной проблемой в их организацию не обращались. Однако правовое основание для действий ФНС в данном случае действительно существует, подчеркнул эксперт.





Антон Шапарин глава НАС Все будет зависеть от конкретного договора: является ли предложенная ставка рыночной. Поэтому здесь нужен взгляд юриста на каждый конкретный пункт и документ. Что касается возможности оспорить данное решение, пока мы не видели судебной практики и конкретных решений.

По словам Шапарина, сейчас это скорее "информационный вброс, который базируется на реально существующем правовом инструменте".

"Как только в нашу организацию придут конкретные пострадавшие и юристы смогут изучить их документы, ситуация прояснится. Пока же говорить о перспективах оспаривания подобных требований преждевременно", – заключил он.

В то же время директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что с точки зрения финансов в данном случае речь идет о необоснованной выгоде.

"Если ставка по кредиту существенно отличается от ключевой, эта разница считается доходом, поэтому должна облагаться налогом. Просто раньше налоговые органы, вероятно, не обращали на это внимания, но сейчас в результате цифровизации эти данные стали для них доступны. Как следствие, выдвинутые претензии более чем обоснованны", – сказал Ордов.

По его словам, похожие случаи были в рамках благотворительности и подарков, когда с одариваемых требовали уплатить 13% от стоимости, даже если это была бесплатная путевка.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Здесь та же коллизия: правовая позиция ФНС обоснованна, но с точки зрения социальной справедливости возникают вопросы. Однако это уже не юридическая плоскость.

Что касается осведомленности банков и автодилеров, эксперт считает, что организации могли не подозревать конкретно о ставке в 35%. Однако они наверняка были в курсе, что такие доходы облагаются налогом.

"Просто раньше такой практики не было, и всем казалось, что это допустимо. Точно так же, как долгое время многие сдавали квартиры без уплаты налогов, и только сейчас соответствующая служба начала проявлять интерес к этим доходам", – добавил Ордов.

То же самое касается людей, которые годами не работают, официально не получают доходы, но при этом не платят налоги. Цифровизация расширила возможности ответственных органов по доступу к информации, ее обработке и, как следствие, взысканию денежных средств по закону, заключил эксперт.

Однако партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что, если налог на материальную выгоду по автокредитам начнут применять массово, рынок может ожидать серьезный спад.

Кроме того, эксперт уверен, что ситуация нанесет удар по доверию к российской банковской системе. Водитель покупал машину, поддержал отечественный рынок, а в результате оказался должен бюджету огромную сумму, подчеркнул Моржаретто.

