Москвичам назвали стоимость ОСАГО по новым тарифам

В России с 13 сентября для большинства категорий автомобилистов расширили базовый тарифный коридор ОСАГО на 26% в обе стороны. Отмечается, что за счет этого у страховщиков будет возможность предлагать более выгодные условия для безаварийных водителей, тогда как у виновников ДТП, наоборот, возрастут расходы. Рассказываем, как изменилась стоимость страховки.
Новые тарифы ОСАГО
С 13 сентября Центробанк расширил коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны для большинства категорий автовладельцев в стране. Регулятор пояснил, что за счет этого у страховщиков будет возможность учитывать индивидуальные риски автомобилистов на фоне подорожания запчастей. В частности, предлагать безаварийным водителям более выгодные условия благодаря снижению нижней границы коридора.
Для легковых авто минимальная базовая ставка снизилась до 1 646 рублей с прежних 2 224. Максимальная – выросла до 7 535 рублей с 5 980. Тарифный коридор для общественного транспорта также стал шире в обе стороны – на 17,8%.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, во сколько теперь москвичам обойдется полис ОСАГО. В качестве примера был выбран владелец автомобиля Ford Focus (мощность двигателя – 125 лошадиных сил), который покупает страховку на год и не ограничивает период использования. При этом, помимо собственника машины, в полис никто не вписан.
В зависимости от возраста водителя, его опыта вождения и аварийности разброс цен получился значительным.
В качестве "усредненного" автовладельца выбрали 31-летнего водителя со стажем вождения 12 лет, который раз в несколько лет становится виновником ДТП. С учетом средней базовой ставки страхового тарифа полис ему обойдется в 7 480 рублей, подсчитали в РСА.
Для 18-летнего водителя-новичка без стажа вождения в первый год страхования ОСАГО будет стоить 50 431 рубль, если страховщик выберет максимальную базовую ставку, говорится в сообщении. Другой пример касается 42-летнего автомобилиста. Она за рулем 21 год, постоянно нарушает ПДД и становится виновником аварий несколько раз за год. С расчетом по верхней границе базовой ставки из коридора такой автоледи придется отдать за полис 67 734,71 рубля.
Как сэкономить на страховке?
Страховые компании расширили коридор тарифов на ОСАГО с 13 сентября
Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с Москвой 24 подтвердил, что в первую очередь полисы подорожают для аварийных водителей.
По словам эксперта, страховые компании проявили себя как ответственный бизнес, когда летом увеличили автовладельцам выплаты по ОСАГО на фоне выросших цен на автозапчасти.
В связи с этим не стоит ожидать, что россияне начнут массово отказываться оформлять полисы в попытке сэкономить, считает Канаев. Желающим снизить стоимость страховки специалист дал несколько советов.
Также эксперт рекомендовал страховать машину ежегодно. "Если вы решите отложить продление страховки на несколько месяцев в ожидании выгодного предложения, то ваш коэффициент останавливается и стоимость полиса растет", – подчеркнул Канаев.
Несмотря на то что безаварийная езда заметно снижает стоимость полиса ОСАГО, этот фактор не всегда зависит от автовладельца, заключил председатель координационного совета ФАР.