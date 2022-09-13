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Москвичам назвали стоимость ОСАГО по новым тарифам

Стоимость ОСАГО выросла: во сколько обойдется страховка по новым тарифам
транспортавто

В России с 13 сентября для большинства категорий автомобилистов расширили базовый тарифный коридор ОСАГО на 26% в обе стороны. Отмечается, что за счет этого у страховщиков будет возможность предлагать более выгодные условия для безаварийных водителей, тогда как у виновников ДТП, наоборот, возрастут расходы. Рассказываем, как изменилась стоимость страховки.

Новые тарифы ОСАГО

Фото: epositphotos/gorgev

С 13 сентября Центробанк расширил коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны для большинства категорий автовладельцев в стране. Регулятор пояснил, что за счет этого у страховщиков будет возможность учитывать индивидуальные риски автомобилистов на фоне подорожания запчастей. В частности, предлагать безаварийным водителям более выгодные условия благодаря снижению нижней границы коридора.

Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками. Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся.
пресс-служба Банка России

Для легковых авто минимальная базовая ставка снизилась до 1 646 рублей с прежних 2 224. Максимальная – выросла до 7 535 рублей с 5 980. Тарифный коридор для общественного транспорта также стал шире в обе стороны – на 17,8%.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, во сколько теперь москвичам обойдется полис ОСАГО. В качестве примера был выбран владелец автомобиля Ford Focus (мощность двигателя – 125 лошадиных сил), который покупает страховку на год и не ограничивает период использования. При этом, помимо собственника машины, в полис никто не вписан.

В зависимости от возраста водителя, его опыта вождения и аварийности разброс цен получился значительным.

Водителю 42 года, его стаж вождения – 21 год, в течение 15 лет он ни разу не становился виновником аварии. Стоимость полиса ОСАГО для него составит 1 736 рублей, если страховщик выберет минимальный базовый тариф как для аккуратного безаварийного водителя.
пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА)

В качестве "усредненного" автовладельца выбрали 31-летнего водителя со стажем вождения 12 лет, который раз в несколько лет становится виновником ДТП. С учетом средней базовой ставки страхового тарифа полис ему обойдется в 7 480 рублей, подсчитали в РСА.

Для 18-летнего водителя-новичка без стажа вождения в первый год страхования ОСАГО будет стоить 50 431 рубль, если страховщик выберет максимальную базовую ставку, говорится в сообщении. Другой пример касается 42-летнего автомобилиста. Она за рулем 21 год, постоянно нарушает ПДД и становится виновником аварий несколько раз за год. С расчетом по верхней границе базовой ставки из коридора такой автоледи придется отдать за полис 67 734,71 рубля.

Как сэкономить на страховке?

Страховые компании расширили коридор тарифов на ОСАГО с 13 сентября

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с Москвой 24 подтвердил, что в первую очередь полисы подорожают для аварийных водителей.

Страховщики отлично понимают, что в случае более-менее серьезного повышения цен люди просто откажутся покупать страховые полисы и перейдут в другую компанию... Крупные игроки будут сейчас удерживать цены, потому что им нужно будет сохранить клиентов. Они не захотят их терять.
Сергей Канаев
председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР)

По словам эксперта, страховые компании проявили себя как ответственный бизнес, когда летом увеличили автовладельцам выплаты по ОСАГО на фоне выросших цен на автозапчасти.

В связи с этим не стоит ожидать, что россияне начнут массово отказываться оформлять полисы в попытке сэкономить, считает Канаев. Желающим снизить стоимость страховки специалист дал несколько советов.

Если вы хотите сэкономить, не оформляйте открытую страховку без ограничений, когда любой водитель может сесть за ваш автомобиль и страховка будет на него распространяться. При открытой страховке у вас слетает коэффициент, который не позволяет учитывать вашу безаварийную езду.
Сергей Канаев
председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР)

Также эксперт рекомендовал страховать машину ежегодно. "Если вы решите отложить продление страховки на несколько месяцев в ожидании выгодного предложения, то ваш коэффициент останавливается и стоимость полиса растет", – подчеркнул Канаев.

Несмотря на то что безаварийная езда заметно снижает стоимость полиса ОСАГО, этот фактор не всегда зависит от автовладельца, заключил председатель координационного совета ФАР.

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Носатов Иван

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