Полисы ОСАГО начали продавать в кредит в России – СМИ

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Российские страховые компании начали предлагать владельцам автомобилей приобрести полис ОСАГО в кредит. Об этом сообщил "Коммерсант".

По данным СМИ, компания "Согласие" предлагает приобрести полис в кредит через сервис "ЮKassa". В таком случае страховщик получает выплату от микрофинансовой организации "Кредит Лайн", которой клиент возвращает средства по долговым обязательствам.

В "Совкомбанке" сообщили, что в ближайшее время намерены запустить продажу ОСАГО в рассрочку.

В Центробанке уточнили, что в рамках законодательства не видят возможности продавать полисы в рассрочку. Однако страховая премия может быть закрыта путем кредита, взятого у банка-партнера страховой компании.

Эксперты считают, что нововведение может быть вызвано желанием страховщиков расширить клиентскую базу и заинтересовать владельцев авто с высокими повышающими коэффициентами. Однако, практикуя продажу ОСАГО на данных условиях, страховые компании могут спровоцировать рост дебиторской задолженности. Это, считают эксперты, приведет к нехватке резервов на выплаты.

Ранее стало известно, что стоимость ОСАГО для владельцев электросамокатов может составить от 7 до 15 тысяч рублей. Такую цену полиса и для других средств индивидуальной мобильности спрогнозировали эксперты. Уточняется, что за основу взяли методики расчетов тарифов ОСАГО для автомобилей.