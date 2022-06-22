Автоэксперт рассказал, для кого подорожает ОСАГО

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Координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов рассказал о ситуации с возможным ростом стоимости полисов ОСАГО в России. Об этом сообщает "Парламентская газета".

В частности, специалист прокомментировал предложение Банка России расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% вверх и вниз.

"Тарифы ОСАГО не регулируются государством. На текущий момент они индивидуальные. Страховая компания в рамках тарифного коридора определяет значение базовой ставки индивидуально для каждого автомобилиста", – заявил специалист.

По словам Шкуматова, повышение тарифов затронет тех водителей, которые неаккуратно управляют транспортным средством и часто попадают в аварии. Для добропорядочных водителей стоимость полисов либо не изменится, либо станет немного дешевле.

Ранее в июне сообщалось, что в России начнут действовать новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО. Такое распоряжение Российского союза автостраховщиков вступило в силу с 19 июня.