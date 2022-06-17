В РФ начнут действовать новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Новые справочники оценки средней стоимости запчастей для расчета выплат в рамках ОСАГО начнут действовать с 19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).
"С 19 июня будут действовать новые справочники оценки средней стоимости запчастей, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. Они учитывают ситуацию на рынке запчастей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей из недружественных стран", – говорится в сообщении.
В РСА отметили, что оценочная стоимость набора наиболее часто повреждаемых запчастей в новой версии справочников выросла на 28,7%. Данное изменение соответствует экспертной оценке роста стоимости запчастей в апреле – мае 2022 года. По данным аналитиков, она составляет около 30%.
По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, новая версия справочников позволит полноценно осуществлять ремонт поврежденных в ДТП машин с использованием новых запчастей.
"Необходимо отметить, что еще до вступления в силу новых справочников РСА зафиксировал резкий рост размера средней выплаты по ОСАГО: в мае 2022 года она выросла по сравнению с маем 2021 года на 13%, или 8,5 тысячи рублей, составив 74,8 тысячи рублей", – сказал Уфимцев.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева письмо с предложением запретить страховщикам оформлять ОСАГО при отсутствии договора со станцией технического обслуживания (СТО).
В настоящее время у россиян существует возможность получить компенсацию в виде ремонта или выплаты по полису ОСАГО при наступлении страхового случая.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: