В РФ начнут действовать новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО

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Новые справочники оценки средней стоимости запчастей для расчета выплат в рамках ОСАГО начнут действовать с 19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

"С 19 июня будут действовать новые справочники оценки средней стоимости запчастей, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. Они учитывают ситуацию на рынке запчастей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей из недружественных стран", – говорится в сообщении.

В РСА отметили, что оценочная стоимость набора наиболее часто повреждаемых запчастей в новой версии справочников выросла на 28,7%. Данное изменение соответствует экспертной оценке роста стоимости запчастей в апреле – мае 2022 года. По данным аналитиков, она составляет около 30%.

По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, новая версия справочников позволит полноценно осуществлять ремонт поврежденных в ДТП машин с использованием новых запчастей.

"Необходимо отметить, что еще до вступления в силу новых справочников РСА зафиксировал резкий рост размера средней выплаты по ОСАГО: в мае 2022 года она выросла по сравнению с маем 2021 года на 13%, или 8,5 тысячи рублей, составив 74,8 тысячи рублей", – сказал Уфимцев.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева письмо с предложением запретить страховщикам оформлять ОСАГО при отсутствии договора со станцией технического обслуживания (СТО).

В настоящее время у россиян существует возможность получить компенсацию в виде ремонта или выплаты по полису ОСАГО при наступлении страхового случая.

