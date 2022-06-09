В ГД выступили с идеей внести изменения в закон об ОСАГО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева письмо с предложением запретить страховщикам оформлять ОСАГО при отсутствии договора со станцией технического обслуживания (СТО). Об этом сообщает RT.
В настоящее время у россиян существует возможность получить компенсацию в виде ремонта или выплаты по полису ОСАГО при наступлении страхового случая.
При этом не все компании предоставляют право на ремонт в качестве компенсации, отметил депутат. По его словам, у ряда организаций не заключены договоры с СТО, в связи с чем компенсация клиенту возможна лишь в виде страховой выплаты, это становится известно только после происшествия.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для страховых компаний оформлять полисы ОСАГО в населенных пунктах, в которых они не имеют заключенных договоров со станциями технического обслуживания и не могут предоставить клиентам полноценную страховую услугу на выбор", – подчеркнул Федоров.
Ранее в комитете Совфеда по обороне и безопасности предложили подумать о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев электросамокатов, скутеров и подобных устройств.
В частности, сенаторы рекомендовали проработать данный вопрос министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков.
В СФ отмечают, что анализ аварийности на дорогах с участием средств индивидуальной мобильности свидетельствует о том, что они могут представлять собой серьезную опасность для пешеходов. Также они не оборудованы эффективными системами безопасности для лиц, их использующих, но при этом могут развивать немалую скорость.
В Госдуме не поддержали отмену учета износа запчастей при денежных выплатах по ОСАГО
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