Страховщики запускают более дешевые полисы с урезанным покрытием

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Страховые организации запускают продукты с ограниченным набором рисков и франшизой по низким ценам, сообщает газета "Известия" со ссылкой на страховые компании.

В компаниях отметили, что такая мера сделает страховые полисы доступнее на фоне увеличения цен и кризиса.

Как сообщили в страховой компании "МАКС", планируется запустить полис добровольного автострахования с франшизой, которая не будет учитывать ремонт автомобиля при установлении виновника аварии. Уточнятся, что тогда компания оплатит полную сумму возмещения.

О планах пополнить линейку ДМС продуктами с франшизой и начать предлагать ограниченное покрытие по каско рассказали в "РЕСО-Гарантии". Заместитель гендиректора компании Игорь Иванов отметил необходимость учитывать, что некоторые страховые случаи не будут учитываться полисом при снижении объема покрытия. В случае же франшизы клиенту нужно будет доплатить при обращении по страховке.

По словам Иванова, цены на рынке ДМС увеличились на 10%-12% за последние два месяца, ожидается дальнейшее подорожание. При приобретении страховки с франшизой снижение стоимости составит 15%–30%. Спрос на такие продукты составляет порядка 40% от общего числа приобретенных полисов, в настоящее время он способен вырасти еще на 10%–15%.

В "Ингосстрахе" также считают, что данный сегмент вырастет, уточнив, что на полисы с франшизой в прошлом году приходилось 28% портфеля страховщика.

В компании добавили, что полис с франшизой дает возможность сэкономить до 15%–30% стоимости страховки.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) уже зафиксировал увеличение доли договоров с франшизой, а также повышенный интерес к ним клиентов. По данным союза, более 40% клиентов сообщили о готовности использовать полисы с франшизой для сохранения страховки сотрудникам, при этом с марта произошло значительное увеличение несогласных увеличивать бюджет ДМС на уровень инфляции.

В ВСС также отметили рост цен до 30% на медицинские услуги, что делает необходимым оптимизацию программы – исключение клиник или сокращение страхового покрытия.

В марте сообщалось, что тарифы по каско и ОСАГО за месяц подорожали на 10–15% и 5–10% соответственно.

Страховщики начали повышать цены из-за увеличения расходов на запчасти и ремонтные работы, а также в связи с удорожанием автомобилей.

В Совете Ассоциации профессиональных страховых брокеров считают, что на фоне текущей ситуации тарифы в страховании, кроме сегмента ОСАГО, поднимутся минимум на уровень инфляции. Также эксперты прогнозируют, что еще сильнее подорожают полисы для физлиц. В частности, стоимость каско, ДМС и имущественного страхования может вырасти до полутора раз.