Выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти в четыре раза – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО могут вырасти до двух миллионов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой источники, близкие к правительству РФ.

О ключевых изменениях системы обязательного страхования Минфин договорился с профильными ведомствами. Предусмотрено повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью в 4 раза – с 500 000 до 2 миллионов рублей. В планах уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков. Также при расчете компенсации запрещается учитывать возраст автомобиля.

В окончательной редакции законопроекта должны появиться два предложения, согласованные 17 декабря на совещании министерства с представители Банка России, Российского союза автостраховщиков, МВД и Минтранса. Законопроект хотят подготовить в 2022 году.

Сейчас пострадавшему в аварии с участием автобуса или другим видом общественного транспорта выплачивают до 2 миллионов рублей, а при аварии с обычным авто – 500 тысяч рублей. Страховщики могут выплатить возмещение или обеспечить восстановление автомобиля.

При ремонте износ не учитывается, на него приходится не более 10–12% выплат по ОСАГО, а сумма прямой компенсации зависит от года выпуска машины. Более того, при выплате компенсации страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто.

Как считают эксперты, нововведение приведет к подорожанию полиса, однако выгоды реформы гораздо выше эффекта изменения цены полиса.

Ранее стало известно, что стоимость ОСАГО в России снова может измениться. В Центробанке предложили разрешить страховщикам еще больше снижать тарифы для аккуратных водителей и сильнее повышать их для лихачей.

Если решение будет принято, то разница между самой дешевой и самой дорогой страховкой для личных автомобилей сможет составлять до 10%, для общественного транспорта – чуть менее 5, а вот для такси разница может увеличиться до 30%.

