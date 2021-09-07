В Москве камеры будут определять машины без ОСАГО и мотоциклистов без шлемов

Москва закупит 500 камер, которые смогут определять мотоциклистов без шлемов и машины без ОСАГО. Предложение уже опубликовано на сайте госзакупок. Речь идет о стационарных комплексах.

Также они будут находить тех, кто ездит между полосами, поворачивает или разворачивается не из того ряда и неправильно паркуется. Допустимая вероятность ошибки такого оборудования – не более 5%.

Установить камеры планируют в районе выделенок и аварийных мест, отметили в ЦОДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.