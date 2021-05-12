В ГД считают, что рестораны и отели могут поощрять бонусами привившихся от коронавируса

Общественники предложили крупнейшим транспортным компаниям поощрять бонусами привившихся от коронавируса пассажиров. По их мнению, это позволит ускорить темпы вакцинации в России и вернуться к привычной жизни. Разбираемся, поможет ли инициатива в борьбе с пандемией.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мили, если вас привили

В Общероссийском объединении пассажиров предложили простимулировать граждан активнее вакцинироваться от коронавируса. Авторы инициативы призвали Минтранс рекомендовать крупнейшим транспортным компаниям начислять мили, виртуальные деньги или бонусы пассажирам, которые привьются в период с 25 мая по 25 августа.

Вознаграждение составит от 500 до 5 000 рублей. Их можно будет потратить на покупку билета и оплату услуг компаний. Соответствующее письмо уже направлено главе министерства Виталию Савельеву.

По мнению председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, нужно использовать программы лояльности таких компаний, как "Аэрофлот", "Ситимобил", "Уральские авиалинии", BelkaCar, РЖД, "Яндекс.Драйв", S7 Airlines, "Яндекс.Такси", Utair и "Делимобиль".

По данным СМИ, к запуску такой акции начали готовиться в S7 Airlines. Вместе с тем официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин подтвердил, что авиакомпания собирается развернуть программу поощрения для привившихся, причем уже на этой неделе, однако ее детали раскрывать не стал.





Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров Транспортные компании заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее восстановился пассажиропоток и люди начали пользоваться их услугами. Более активная вакцинация снижает риски возникновения третьей волны коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса.

В свою очередь, в пресс-службе Минтранса заявили, что обращение поступило в ведомство и его рассмотрят. Согласно последним данным, прививку от коронавируса сделали около 21 миллиона россиян.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Популизм или реальная мера?

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу.

"Это всей стране выгодно, если граждане будут вакцинироваться и государство должно предпринимать максимально возможные шаги, чтобы создавать эти стимулы... Тем более мы понимаем, что впереди у нас отпускной период, и все люди заинтересованы, чтобы у них было большое количество бонусов... А стимулы только улучшат ситуацию (с вакцинацией. – Прим. ред.)", – объяснил депутат.

Вместе с тем Старовойтов подчеркнул, что транспортная отрасль от внедрения такой системы лояльности вряд ли понесет серьезные убытки.





Александр Старовойтов зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Здесь же говорится не о том, что это должна быть законодательная инициатива в обязательном порядке. Любой транспортный комплекс, предприятие в состоянии подсчитать, сколько оно способно выдать бонусов тем людям, которые привились. Дав это количество бонусов, они понимают, что тем самым приобретают лояльность клиента.

По мнению парламентария, транспортные компании могут заработать на обороте. Вместе с тем Старовойтов подчеркнул, что поощрять людей следует не только в транспортной отрасли.

"Такие меры можно было бы ввести не только в транспортной отрасли, но и в гостиничной, ресторанах. Ничего плохого в этом не было бы... Но для этого действительно должна быть позиция каких-то общественных организаций, которые бы бросили клич не только по транспортной отрасли, но среди рестораторов, других отраслей экономики, среди магазинов, то есть крупные ретейлеры могли бы также давать какие-то скидки", – резюмировал он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный усомнился в эффективности предложения стимулировать граждан активнее прививаться при помощи бонусов от транспортных компаний. Об этом парламентарий заявил в беседе с Москвой 24.





Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья Такое стандартное популистское предложение за счет кого-то предоставить помощь.

"Безусловно, методы стимуляции должны быть. Я, правда, сомневаюсь что этими методами могут быть бонусы, которые предоставляют транспортные компании за свой счет якобы в своих интересах. Это все-таки государственная политика, она должна строиться на других методах стимулирования, обеспечиваемых из бюджета", – сказал депутат.

По его мнению, увеличить темпы вакцинации можно при помощи грамотной и регулярной разъяснительной работы с населением о пользе и важности прививок.