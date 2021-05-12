В России предложили начислять гражданам бонусы за прививку от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России предложили стимулировать граждан активнее прививаться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета "Известия".

С инициативой выступили в Общероссийском объединении пассажиров. Там предложили использовать программы лояльности для поощрения сделавших прививку.

По задумке авторов инициативы, крупнейшие транспортные компании – РЖД, "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Utair, "Яндекс.Такси", "Яндекс.Драйв", "Ситимобил", "Делимобиль" и BelkaCar – хотят обязать начислять прошедшим вакцинацию гражданам бонусы, мили или виртуальные деньги. Поощрение планируется ввести с 25 мая по 25 августа. Количество бонусов в пересчете на реальные деньги будет составлять от 500 до 5 тысяч рублей.

Представитель ООП Илья Зотов направил письмо с инициативой главе Минтранса Виталию Савельеву. Источник, близкий к ведомству, рассказал, что запуск подобной программы поощрений уже готовит S7 Airlines.

В Минтрансе изданию подтвердили, что обращение представителя ООП поступило в ведомство. В данный момент оно находится на рассмотрении.

По последним данным, прививку от коронавируса в России сделали около 21 миллиона человек. Об этом сообщил Владимир Путин.

До этого президент РФ заявил, что необходимо тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Он обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с COVID-19. По его словам, необходимо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.