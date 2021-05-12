В России предложили начислять гражданам бонусы за прививку от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России предложили стимулировать граждан активнее прививаться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета "Известия".
С инициативой выступили в Общероссийском объединении пассажиров. Там предложили использовать программы лояльности для поощрения сделавших прививку.
По задумке авторов инициативы, крупнейшие транспортные компании – РЖД, "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Utair, "Яндекс.Такси", "Яндекс.Драйв", "Ситимобил", "Делимобиль" и BelkaCar – хотят обязать начислять прошедшим вакцинацию гражданам бонусы, мили или виртуальные деньги. Поощрение планируется ввести с 25 мая по 25 августа. Количество бонусов в пересчете на реальные деньги будет составлять от 500 до 5 тысяч рублей.
Представитель ООП Илья Зотов направил письмо с инициативой главе Минтранса Виталию Савельеву. Источник, близкий к ведомству, рассказал, что запуск подобной программы поощрений уже готовит S7 Airlines.
В Минтрансе изданию подтвердили, что обращение представителя ООП поступило в ведомство. В данный момент оно находится на рассмотрении.
По последним данным, прививку от коронавируса в России сделали около 21 миллиона человек. Об этом сообщил Владимир Путин.
До этого президент РФ заявил, что необходимо тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Он обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с COVID-19. По его словам, необходимо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.
Вакцинация от COVID-19 будет доступна во всех парковых павильонах "Здоровая Москва"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: