Около 21 миллиона человек привились от COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 21 миллиона человек сделали прививку от коронавируса в России. Об этом сообщил Владимир Путин.

"У нас 21,5 миллиона человек уже получили прививки, результаты очень хорошие по стране", – заявил российский лидер в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, при первых симптомах коронавирусной инфекции необходимо обращаться к врачу и не ждать, когда болезнь будет прогрессировать.

Ранее президент РФ заявил, что необходимо тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Кроме того, он обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с COVID-19. По его словам, необходимо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.