В России хотят изменить правила поступления в вузы для победителей и призеров олимпиад. Какие льготы сохранятся, а что может измениться для абитуриентов уже в ближайшее время, разбиралась Москва 24.
Призеры без поступления?
Госдума приняла законопроект, который уточняет правила приема в вузы для победителей и призеров олимпиад. Ранее они могли поступать в вузы без сдачи вступительных экзаменов, однако теперь право на зачисление без испытаний хотят оставить исключительно за победителями. В свою очередь, призеры смогут рассчитывать на 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету.
Ожидается, что обновленные правила вступят в силу уже в текущем учебном году. При этом для победителей и призеров олимпиад предыдущих лет предусмотрели переходный период – они сохранят возможность поступать по старым правилам еще четыре года.
Изменения были приняты на фоне скандала, который разгорелся в 2026 году из-за проблем с поступлением на бюджетные места. Абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ жаловались, что не могут попасть в желаемый вуз из‑за льгот для победителей и призеров олимпиад.
Один выпускник рассказал, что набрал 310 баллов по трем предметам, но все равно не может рассчитывать на бесплатное обучение – его "вытесняют" олимпиадники, у которых баллы значительно ниже. Более того, многие рассказывали, что поступить не могут даже платно.
Основной период экзаменов в 2027 году запланирован на период с 1 июня по 9 июля. Выпускники школ уже могут подать заявление на участие в ЕГЭ‑2027 через портал "Госуслуги" до 1 февраля. Как уточнили в Рособрнадзоре, в электронном сервисе есть и возможность выбрать предметы для сдачи экзамена.
Подать заявление могут выпускники текущего года, экстерны, выпускники прошлых лет, студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, которые уже получили среднее общее образование или завершат его в этом учебном году. Оформить заявку разрешено как самому участнику, так и его родителю либо законному представителю.
Потеряют мотивацию?
Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с Москвой 24 оценил нововведение с поступлением как разумный компромисс.
"Текущим летом возникла сложная ситуация, когда на некоторые специальности в наиболее престижных вузах не могли поступить – обращаю внимание – даже олимпиадники: не хватало бюджетных мест. Либо из-за многочисленности олимпиадников не могли поступить стобалльники ЕГЭ", – напомнил он.
Госдума рассматривала и другие варианты, например увеличение бюджетных мест. Но, по словам депутата, у этого есть минус: тогда и стобалльники, и олимпиадники будут без ограничения идти на наиболее престижные специальности и в наиболее престижные вузы.
Он добавил, что есть множество примеров, когда те, кто приехал из других городов и окончил хороший московский вуз, не могут успешно трудоустроиться в Москве. И наоборот: те, кто отучились в региональных институтах, стали депутатами, крупными бизнесменами, учеными и так далее.
"Бюджетные места не сократились. В этом году вопрос стоял только о бюджетных местах по наиболее престижным специальностям в наиболее престижных вузах. Думаю, что в следующем году проблем в этом смысле станет меньше", – резюмировал он.
В свою очередь, профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отнеслась к нововведению отрицательно и добавила, что это усилит нагрузку на школьников.
По ее мнению, участие в олимпиадах и тем более призовые места – это характеристика очень высокой мотивированности ребят, умения соревноваться и решать нестандартные задачи.
"И в этом случае даже призерам придется в дополнение к активному участию в олимпиадном движении очень серьезно готовиться к сдаче ЕГЭ и получать очень высокие баллы, чтобы победить в конкурсе", – добавила она.
Комментируя другие способы избежать скандалов, которые были при поступлении в этом году, она предложила гарантировать победителям и призерам олимпиад индивидуальные бюджетные гранты, которые помогли бы поступить им в любой вуз и не устраивать конкуренции с теми, кто поступает в рамках контрольных цифр приема.