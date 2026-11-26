В России хотят изменить правила поступления в вузы для победителей и призеров олимпиад. Какие льготы сохранятся, а что может измениться для абитуриентов уже в ближайшее время, разбиралась Москва 24.

Призеры без поступления?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Госдума приняла законопроект, который уточняет правила приема в вузы для победителей и призеров олимпиад. Ранее они могли поступать в вузы без сдачи вступительных экзаменов, однако теперь право на зачисление без испытаний хотят оставить исключительно за победителями. В свою очередь, призеры смогут рассчитывать на 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету.

Ожидается, что обновленные правила вступят в силу уже в текущем учебном году. При этом для победителей и призеров олимпиад предыдущих лет предусмотрели переходный период – они сохранят возможность поступать по старым правилам еще четыре года.





Ирина Белых глава комитета Госдумы по просвещению Это акцент на справедливость. В том числе на справедливость для тех, кто сдает ЕГЭ на 100 баллов и не видит себя потом в списках, потому что все места занимают олимпиадники: призеры и победители.

Изменения были приняты на фоне скандала, который разгорелся в 2026 году из-за проблем с поступлением на бюджетные места. Абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ жаловались, что не могут попасть в желаемый вуз из‑за льгот для победителей и призеров олимпиад.

Один выпускник рассказал, что набрал 310 баллов по трем предметам, но все равно не может рассчитывать на бесплатное обучение – его "вытесняют" олимпиадники, у которых баллы значительно ниже. Более того, многие рассказывали, что поступить не могут даже платно.

Основной период экзаменов в 2027 году запланирован на период с 1 июня по 9 июля. Выпускники школ уже могут подать заявление на участие в ЕГЭ‑2027 через портал "Госуслуги" до 1 февраля. Как уточнили в Рособрнадзоре, в электронном сервисе есть и возможность выбрать предметы для сдачи экзамена.

Подать заявление могут выпускники текущего года, экстерны, выпускники прошлых лет, студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, которые уже получили среднее общее образование или завершат его в этом учебном году. Оформить заявку разрешено как самому участнику, так и его родителю либо законному представителю.

Потеряют мотивацию?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с Москвой 24 оценил нововведение с поступлением как разумный компромисс.

"Текущим летом возникла сложная ситуация, когда на некоторые специальности в наиболее престижных вузах не могли поступить – обращаю внимание – даже олимпиадники: не хватало бюджетных мест. Либо из-за многочисленности олимпиадников не могли поступить стобалльники ЕГЭ", – напомнил он.

Госдума рассматривала и другие варианты, например увеличение бюджетных мест. Но, по словам депутата, у этого есть минус: тогда и стобалльники, и олимпиадники будут без ограничения идти на наиболее престижные специальности и в наиболее престижные вузы.





Олег Смолин член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Хочу добавить, обращаясь к ребятам и их родителям: совершенно не обязательно, что те, кто закончил наиболее престижные вузы, сделают наиболее успешную профессиональную карьеру. Образование – процесс двусторонний, и он в такой же мере зависит от студента, как и от преподавателя. Поэтому не надо всем непременно ломиться в самые престижные вузы.

Он добавил, что есть множество примеров, когда те, кто приехал из других городов и окончил хороший московский вуз, не могут успешно трудоустроиться в Москве. И наоборот: те, кто отучились в региональных институтах, стали депутатами, крупными бизнесменами, учеными и так далее.

"Бюджетные места не сократились. В этом году вопрос стоял только о бюджетных местах по наиболее престижным специальностям в наиболее престижных вузах. Думаю, что в следующем году проблем в этом смысле станет меньше", – резюмировал он.

В свою очередь, профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отнеслась к нововведению отрицательно и добавила, что это усилит нагрузку на школьников.

По ее мнению, участие в олимпиадах и тем более призовые места – это характеристика очень высокой мотивированности ребят, умения соревноваться и решать нестандартные задачи.

"И в этом случае даже призерам придется в дополнение к активному участию в олимпиадном движении очень серьезно готовиться к сдаче ЕГЭ и получать очень высокие баллы, чтобы победить в конкурсе", – добавила она.





Ирина Абанкина профессор Института образования НИУ ВШЭ Я считаю, что это отталкивает мотивированных ребят и подрывает интерес к участию в олимпиадном движении. В итоге, вместо того чтобы разгрузить школьников и поддержать их при поступлении, мы ставим барьеры именно для талантливых и мотивированных.

Комментируя другие способы избежать скандалов, которые были при поступлении в этом году, она предложила гарантировать победителям и призерам олимпиад индивидуальные бюджетные гранты, которые помогли бы поступить им в любой вуз и не устраивать конкуренции с теми, кто поступает в рамках контрольных цифр приема.