Использование трендовых слов в итоговом сочинении, которое пройдет для выпускников российских школ 2 декабря, может снизить оценку, заявили в Минпросвещении. Насколько это отразится на выставлении баллов и почему, разбиралась Москва 24.

"Воздухан в образе Хлестакова"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Российским школьникам посоветовали избегать слов "прайм-эра", "нишевый" и "воздухан" в итоговом сочинении, которое пройдет 2 декабря и станет допуском к ЕГЭ-2027. В противном случае оценка может стать ниже. Такое мнение беседе с РИА Новости высказала эксперт Минпросвещения РФ, доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.

При этом ранее стало известно, что указанные слова вошли в шорт-лист акции "Слово года – 2026" портала "Грамота.ру". Их соседями по рейтингу оказались и другие титаны зумерского сленга, в том числе "вайбкодинг", "генерить", "дата-центр", "ИИ-агент", "иишка", "дофаминовый" и "тревожник".





Наталия Козловская эксперт Минпросвещения РФ, доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена Употребление любого из трех слов-кандидатов на слово года – "воздухан", "прайм-эра" или "нишевый" – в итоговом сочинении может привести к речевой ошибке и снижению оценки по критерию 4 (качество письменной речи).

Козловская пояснила, что итоговое сочинение важно писать, опираясь на строгие критерии. Аргументы, использующиеся учеником, можно приводить только из художественной литературы, что уже дает некоторое ограничение.

"Вспомнить какое-то остросовременное произведение о воздуханах, нишевых товарах, хобби или людях, а также о герое, вошедшем в фазу прайм-эры, я не могу. Думаю, такого текста нет – или пока нет", – заявила она.

При этом едва новость об удалении "нишевых" попала в информационное поле, в соцсетях тут же начались горячие споры.

"Что не так со словом "воздухан", это же деталь автомобиля", "по итогу "нишевыми" и "воздуханами" будут только бумеры пользоваться, а альфы и зумеры пойдут дальше", – отметили пользователи Сети.

Позже к ним присоединились и недовольные зумеры.





пользователь Сети Руки прочь от "прайм-эры", а как же описать все то, что произошло с Наташей Ростовой? В конце концов, Гоголь вам что, шутка какая-то? Создал главный портрет "воздухана" в образе Хлестакова. Ну и да, куда без нишевого сообщества жителей ночлежки в горьковском "На дне".

Однако, чтобы слово в целом закрепилось в нормативном ядре языка, должно пройти время – этот процесс не бывает мгновенным. Важно найти свое место в рамках литературной нормы, рассказала Москве 24 лингвист, доцент кафедры русского языка Московского архитектурного института, член орфографической комиссии Российской академии наук Мария Ровинская.

"Зачастую слова остаются в пределах сленга, но случаются исключения, например "зумер". Данное понятие оказалось крайне необходимым, поскольку точно описывает целое поколение. Благодаря этой актуальности оно стремительно вышло за пределы жаргона, закрепившись в публицистике и профессиональной речи социологов", – отметила эксперт.

При этом лингвистическая судьба терминов – не забота учащихся. Их задача – создать качественный текст в рамках уже устоявшейся языковой системы. Для этого совершенно не требуются недавно вошедшие в обиход просторечные выражения, подчеркнула лингвист.

Вместе с тем она пояснила, что снижение балла за неуместное употребление слова в итоговом сочинении вполне возможно. Это могут расценить как лексическую ошибку, которая показывает, что автор не умеет оценивать используемую лексику и не проводит границу между нормативным и ненормативным.

Вопрос уместности

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Елена Пальм

В свою очередь, граница нормы в итоговом сочинении определяется не списком "запрещенных слов", а жанром и коммуникативной задачей текста, объяснила Москве 24 доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникаций Лидия Малыгина.



Лидия Малыгина доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникаций Итоговое сочинение – не пост в соцсетях и не реплика в дружеской беседе. Это публичный аргументативный текст, который должен демонстрировать способность выпускника точно формулировать мысль. А еще выстраивать логику, опираться на литературный материал и удерживать нейтрально-книжный регистр.

Методические рекомендации Рособрнадзора прямо связывают критерий № 4 с точностью выражения мысли, стилистической целостностью, разнообразием лексики и уместным использованием терминов. По этой причине границу задает не отдельный эксперт, а сама жанровая природа сочинения.

Малыгина подчеркнула, что слово может быть абсолютно законным в разговоре, медиатексте или молодежной среде. И одновременно разрушать стилевое единство школьного рассуждения о нравственном выборе, долге, любви, власти или исторической памяти.



Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

По мнению Малыгиной, слова из шорт-листа 2026 действительно отражают актуальные языковые процессы. Более того, уточняется, что они пока отсутствуют в академических толковых словарях, но при этом активно используются и достаточно освоены языком. При этом специалист подчеркнула, что "освоенность" и "нормативность" – не одно и то же.

"Воздухан" – разговорно-оценочное наименование ненадежного человека. "Прайм-эра" – калькированное обозначение периода расцвета. "Нишевый" – слово, которое в школьном тексте часто употребляется вместо более точного "узкоспециализированный", "ограниченный определенной сферой", "маргинальный" или "малоизвестный". Но дело не в самом факте заимствования или новизны", – подчеркнул специалист.

Важно, что русский язык веками пополнялся иноязычными словами, а разговорные элементы периодически переходили в литературную норму. Проблема возникает, когда модное слово подменяет точную мысль, создает эффект нарочитой "современности" или не соответствует предмету рассуждения.





Лидия Малыгина доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникаций Фраза "Он был воздуханом" в сочинении о нравственной ответственности звучит не как анализ характера, а как оценочный ярлык, стилистическая ошибка. Выражение "прайм-эра русской литературы" может быть стилистически допустимым в публицистике, но в экзаменационном тексте оно рискует выглядеть модной заменой понятного "периода расцвета". А "нишевый" без ясного контекста нередко лишь маскирует неопределенность мысли.

При этом Малыгина заявила: важно не запугивать выпускников. Одно неудачно выбранное слово само по себе не должно становиться поводом для незачета. Кроме того, критерий № 4 позволяет экзаменаторам оценивать качественно, а не арифметически. Эксперт не подсчитывает речевые ошибки, а определяет, мешает ли качество речи пониманию смысла работы.

