Использование трендовых слов в итоговом сочинении, которое пройдет для выпускников российских школ 2 декабря, может снизить оценку, заявили в Минпросвещении. Насколько это отразится на выставлении баллов и почему, разбиралась Москва 24.
"Воздухан в образе Хлестакова"
Российским школьникам посоветовали избегать слов "прайм-эра", "нишевый" и "воздухан" в итоговом сочинении, которое пройдет 2 декабря и станет допуском к ЕГЭ-2027. В противном случае оценка может стать ниже. Такое мнение беседе с РИА Новости высказала эксперт Минпросвещения РФ, доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.
При этом ранее стало известно, что указанные слова вошли в шорт-лист акции "Слово года – 2026" портала "Грамота.ру". Их соседями по рейтингу оказались и другие титаны зумерского сленга, в том числе "вайбкодинг", "генерить", "дата-центр", "ИИ-агент", "иишка", "дофаминовый" и "тревожник".
Козловская пояснила, что итоговое сочинение важно писать, опираясь на строгие критерии. Аргументы, использующиеся учеником, можно приводить только из художественной литературы, что уже дает некоторое ограничение.
"Вспомнить какое-то остросовременное произведение о воздуханах, нишевых товарах, хобби или людях, а также о герое, вошедшем в фазу прайм-эры, я не могу. Думаю, такого текста нет – или пока нет", – заявила она.
При этом едва новость об удалении "нишевых" попала в информационное поле, в соцсетях тут же начались горячие споры.
"Что не так со словом "воздухан", это же деталь автомобиля", "по итогу "нишевыми" и "воздуханами" будут только бумеры пользоваться, а альфы и зумеры пойдут дальше", – отметили пользователи Сети.
Позже к ним присоединились и недовольные зумеры.
Однако, чтобы слово в целом закрепилось в нормативном ядре языка, должно пройти время – этот процесс не бывает мгновенным. Важно найти свое место в рамках литературной нормы, рассказала Москве 24 лингвист, доцент кафедры русского языка Московского архитектурного института, член орфографической комиссии Российской академии наук Мария Ровинская.
"Зачастую слова остаются в пределах сленга, но случаются исключения, например "зумер". Данное понятие оказалось крайне необходимым, поскольку точно описывает целое поколение. Благодаря этой актуальности оно стремительно вышло за пределы жаргона, закрепившись в публицистике и профессиональной речи социологов", – отметила эксперт.
При этом лингвистическая судьба терминов – не забота учащихся. Их задача – создать качественный текст в рамках уже устоявшейся языковой системы. Для этого совершенно не требуются недавно вошедшие в обиход просторечные выражения, подчеркнула лингвист.
Вместе с тем она пояснила, что снижение балла за неуместное употребление слова в итоговом сочинении вполне возможно. Это могут расценить как лексическую ошибку, которая показывает, что автор не умеет оценивать используемую лексику и не проводит границу между нормативным и ненормативным.
Вопрос уместности
В свою очередь, граница нормы в итоговом сочинении определяется не списком "запрещенных слов", а жанром и коммуникативной задачей текста, объяснила Москве 24 доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникаций Лидия Малыгина.
Методические рекомендации Рособрнадзора прямо связывают критерий № 4 с точностью выражения мысли, стилистической целостностью, разнообразием лексики и уместным использованием терминов. По этой причине границу задает не отдельный эксперт, а сама жанровая природа сочинения.
Малыгина подчеркнула, что слово может быть абсолютно законным в разговоре, медиатексте или молодежной среде. И одновременно разрушать стилевое единство школьного рассуждения о нравственном выборе, долге, любви, власти или исторической памяти.
По мнению Малыгиной, слова из шорт-листа 2026 действительно отражают актуальные языковые процессы. Более того, уточняется, что они пока отсутствуют в академических толковых словарях, но при этом активно используются и достаточно освоены языком. При этом специалист подчеркнула, что "освоенность" и "нормативность" – не одно и то же.
"Воздухан" – разговорно-оценочное наименование ненадежного человека. "Прайм-эра" – калькированное обозначение периода расцвета. "Нишевый" – слово, которое в школьном тексте часто употребляется вместо более точного "узкоспециализированный", "ограниченный определенной сферой", "маргинальный" или "малоизвестный". Но дело не в самом факте заимствования или новизны", – подчеркнул специалист.
Важно, что русский язык веками пополнялся иноязычными словами, а разговорные элементы периодически переходили в литературную норму. Проблема возникает, когда модное слово подменяет точную мысль, создает эффект нарочитой "современности" или не соответствует предмету рассуждения.
При этом Малыгина заявила: важно не запугивать выпускников. Одно неудачно выбранное слово само по себе не должно становиться поводом для незачета. Кроме того, критерий № 4 позволяет экзаменаторам оценивать качественно, а не арифметически. Эксперт не подсчитывает речевые ошибки, а определяет, мешает ли качество речи пониманию смысла работы.