30 марта, 14:52

Общество

Россияне чаще всего перепроверяют ударение в словах "щавель", "красивее" и "каталог"

Фото: depositphotos/VikaOvcharenko​

Россияне чаще всего перепроверяют слова со сложным ударением и неологизмы. В частности, по сравнению с 2024 годом в 2025-м выросло число обращений по словам "щавель", "красивее", "каталог", сообщает РБК со ссылкой на портал "Грамота.ру".

Также россияне чаще уточняли произношение слов "ходатайство", "оптовый", "туфля" и "сливовый". За этот же период стали меньше искать слова "свекла", "баловать" и "феномен".

Вместе с тем в число других популярных запросов вошли неологизмы, чье написание зафиксировалось недавно, включая различные англицизмы. Среди них – "кешбэк", "шорт-лист", "офлайн".

По запросам удалось отследить, что россияне в повседневной речи испытывают трудности с этими словами и могут использовать неправильные варианты – "кэшбэк" и "оффлайн". Руководитель справочной службы портала Светлана Друговейко-Должанская объяснила это тем, что норма уже зафиксирована в словаре, но еще не устоялась в восприятии широкой аудитории.

Кроме того, пользователи портала часто искали сленговые слова, включая "скибиди" и "лабубу". В прошлом году это происходило чаще, чем в позапрошлом, но все еще не так часто, как запросы о правописании слов "звонит" и "договор".

Также выяснилось, что россияне испытывают сложности с правописанием составных предлогов, удвоенного или одиночного "н" в причастиях и прилагательных ("раненый", "нечищеный", "брошенный"), постановки запятой с составными союзами, правописанием ударений и родов заимствованных слов ("кофе", "тюль"), вопросами о правильном склонении и написании юридических лиц.

Некоторые запросы зачастую приурочены к определенным событиям. Например, в мае чаще спрашивали о правильном написании словосочетания "последний звонок", а в конце лета и начале осени – "день знаний".

"Летом, во время каникул, запросов об ударениях – как и запросов вообще – становится значительно меньше <...> в течение учебного года иногда в поисковую строку "Грамоты" вбивают целые упражнения из учебников русского языка. Летом такие запросы практически не встречаются", – указали эксперты "Грамоты".

Ранее специалисты выявили как минимум 90 новых слов и словосочетаний, появившихся в 2025 году в русском языке. В их числе – "вайб-программирование", "вайб-кодер", "брейнрот-персонаж", "зумерский", "нацмессенджер", "лабубный", "лабубоман", "байкшеринг", "бедроттинг", "бумераскер", "инфлейшеншип", "гиблификация", "манки-брэнчинг", "сигналгейт" и многие другие.

