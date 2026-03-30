Путин наградил мэра Грозного орденом Дружбы

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Владимир Путин наградил мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова орденом Дружбы. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кадыров удостоен награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, орденом Дружбы награжден губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Российский лидер вручил чиновнику орден за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Также Путин отметил социально-экономическое развитие Саратовской области и наградил главу региона Романа Бусаргина орденом Александра Невского.

Ранее президент вручил премии молодым деятелям культуры и создателям проектов для детей и юношества. Лауреатами премий стали главный режиссер Красноярского театра юного зрителя (ТЮЗ) Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, артисты Игорь Морозов, Алина Черташ и Полина Шабунина.

