Новости

Новости

25 марта, 19:16

Культура

Путин вручил премии молодым деятелям культуры и создателям проектов для детей

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и создателям проектов для детей и юношества. Торжественная церемония в честь Дня работника культуры состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Лауреатом премии молодого деятеля культуры стал главный режиссер Красноярского театра юного зрителя (ТЮЗ) Мурат Абулкатинов. Награду вручили ему за вклад в развитие российского театрального искусства – он поставил свыше 20 спектаклей.

Также премию вручили актеру Владиславу Миллеру, артистам Геликон-оперы Игорю Морозову и Большого театра Алине Черташ и Полине Шабуниной. Миллер удостоен премии за вклад в развитие и сохранение традиций отечественного театра и кино. Молодой актер, в частности, сыграл главную роль в драме "В списках не значился". Вокалисты Морозов, Черташ и Шабунина, в свою очередь, получили премию за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева "Семен Котко".

В это же время премию за произведения и проекты для детей и юношества получил худрук Большого детского хора имени Виктора Попова Анатолий Кисляков. Его удостоили награды за развитие российской хоровой традиции – под его руководством хор не только остался одним из ведущих в РФ, но и расширил географию гастролей.

Помимо этого, премии удостоен радиоканал "Детское радио" за создание культурно-просветительской экосистемы для детей. Также Музей истории военной формы получил награду за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи.

Ранее российский лидер вручил премии молодым ученым в Кремле. Среди деятелей науки, получивших награду, оказались представители МГУ имени М. В. Ломоносова – Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Коллектив отметили за открытие и исследование обобщенных биллиардов, а также за работы по топологическому моделированию гамильтоновых систем.

