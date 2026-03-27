Путин вручил главнокомандующему войсками Росгвардии Золотову личный штандарт

Владимир Путин вручил главнокомандующему войсками Росгвардии, директору спецслужбы Виктору Золотову личный штандарт в ходе торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие было приурочено ко Дню войск нацгвардии.

Штандарт представляет собой квадратное полотнище бордового цвета, в центре которого размещено золотое изображение эмблемы Росгвардии, а по углам и краям находятся ленты цветов государственного флага России.

Кроме того, на его древке помещена скоба с ФИО директора службы и даты его пребывания в должности. Золотов, приняв штандарт от Путина, передал его знаменной группе войск Росгвардии.

Ранее президент РФ вручил премии молодым деятелям культуры и создателям проектов для детей и юношества. Торжественная церемония в честь Дня работника культуры состоялась в Екатерининском зале Кремля. Лауреатом премии, в частности, стал главный режиссер Красноярского театра юного зрителя (ТЮЗ) Мурат Абулкатинов.

