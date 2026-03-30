Живого червя длиной 20 сантиметров извлекли из глаза пациента в Чебоксарах

Фото: medicin.cap.ru

Офтальмологи Центра микрохирургии глаза имени академика Святослава Федорова в Чебоксарах вытащили из глаза пациента червя длиной около 20 сантиметров, рассказали в министерстве здравоохранения Чувашии.

За помощью обратился 52-летний мужчина из Ульяновской области. Он пожаловался на инородное образование под верхним веком, которое он описал как шишку. Однако во время диагностики врачи обнаружили покрасневшее образование с четкими границами, которое было размером с фасоль.

Специалистов насторожило, что образование было безболезненным. В результате, когда врач нарушил целостность этой "капсулы", из раны показался жгутик. Это доказало, что в глазу у мужчины находился паразит.

"С ювелирной точностью, чтобы не разорвать тело гельминта, что могло бы привести к тяжелейшей аллергической реакции, офтальмолог захватила жгутик пинцетом. При извлечении перед изумленными медиками предстал живой, извивающийся круглый червь длиной около 20 сантиметров", – добавили в министерстве.

Врачи рассказали, что эта патология называется дирофиляриоз, она очень опасна. В глазном яблоке пациента поселился круглый червь и развивался почти год.

Мужчина вспомнил, что летом почувствовал укус комара прямо в глаз, однако не придал этому значения. Позже на этом месте появилось маленькое пятно, которое медленно росло, но не беспокоило.

Однако опасность заключается в том, что червь обладает высокой миграционной способностью – он может переместиться в другие ткани и органы, вызывая серьезные осложнения, в том числе поражение головного мозга.

Сейчас пациенту назначили комбинированное лечение – противовоспалительную, асептическую и специфическую противопаразитарную терапию.

При этом медики отмечают, что в Чувашии и регионах средней полосы России такие диагнозы фиксируются все чаще. Это связано с глобальным изменением климата и потеплением, поскольку ареал обитания комаров, являющихся основными переносчиками, расширяется.

Срочно обратиться к врачу необходимо в том случае, если после укуса насекомого на веках или на лице появилось подвижное уплотнение, которое "переезжает" или медленно растет. Чем раньше паразит будет извлечен, тем меньше риск для здоровья.

Ранее червя-паразита обнаружили в глазу у пациентки в Омске. Женщина жаловалась на шевеления под веком. В ходе осмотра врач-офтальмолог обнаружила в ее глазу круглого червя дирофилярию, которого оперативно удалили.

