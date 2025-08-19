NDTV: индийские врачи нашли в глазу пациента с плохим зрением живого червя

Фото: 123RF/romanzaiets

Врачи в Индии нашли в глазу мужчины, жаловавшегося на зрение, живого червя, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NDTV.

По данным СМИ, житель сельской местности центральной Индии обратился к офтальмологу из-за нечеткого зрения, однако во время обследования в глазу обнаружили паразита, который медленно двигался в заднем сегменте глаза.

Червь был идентифицирован как Gnathostoma spinigerum, обычно он встречается у собак и кошек. Он может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и приводить к слепоте. Эксперты предположили, что паразит проник в организм через недоваренную или сырую пищу, поскольку пациент ел рыбу и птицу.

Для удаления червя провели операцию. После процедуры зрение мужчины вернулось в норму.

