Подмосковные врачи спасли мальчика с ожогом пищевода из-за краски для волос

Фото: телеграм-канал "Детский центр им. Рошаля"

В детском клиническом центре имени Рошаля спасли 4-летнего мальчика с тяжелым щелочным ожогом пищевода, рассказали в телеграм-канале медучреждения.

Ребенок получил травму, случайно проглотив средство для окраски волос. В больнице добавили, что такие ожоги особенно опасны, так как продолжают разрушать ткани даже после контакта.

Хирурги оперативно сделали эндоскопическое бужирование и без разреза восстановили проходимость пищевода. Сейчас мальчик находится под наблюдением специалистов, ему предстоит длительный курс лечения.

Врачи напомнили, что химические вещества необходимо хранить в недоступном для детей месте.

Ранее в больнице помогли ребенку, который поймал свое лицо на рыболовный воблер. Мальчик закидывал удочку и приманка зацепилась за губу, нос, верхнее и нижнее веко. Офтальмохирургам и челюстно-лицевым хирургам удалось восстановить целостность тканей. Врачи также отметили, что их пациенту повезло, так как крючок не задел глазное яблоко.