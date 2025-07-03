Подмосковные врачи спасли ребенка, который поймал свое лицо на рыболовный воблер

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Врачи детского клинического центра имени Рошаля помогли ребенку, который поймал себя на рыболовный воблер, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Мальчик закидывал удочку и приманка зацепилась за губу, нос, верхнее и нижнее веко правого глаза, из-за чего он не открывался.

Офтальмохирурги и челюстно-лицевые хирурги провели операцию и осторожно извлекли приманку и восстановили целостность тканей. При этом врачи отметили, что ребенку повезло, так как крючок не задел глазное яблоко и удалось избежать сильных неприятностей.

Сейчас пострадавший уже выписан. В Минздраве пожелали юному рыбаку поймать рыбу своей мечты без травм.

Ранее в Московской области врачи спасли ребенка, у которого в руке застрял металлический карабин. Мальчик получил травму случайно. Ребенок упал с качелей, и в сгиб локтевого сустава глубоко вошел карабин.

По словам лечащего врача ребенка Ильи Снегирева, во время операции особое внимание уделялось сохранности нервных окончаний, кровеносных сосудов и сухожилий, которые располагались близко к карабину. Специалист подчеркнул, что операция прошла успешно. Удалось извлечь все осколки карабина, не задев важные структуры предплечья.