Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 13:48

Общество

Врачи в Подмосковье спасли мальчика, у которого в руке застрял металлический карабин

Фото: телеграм-канал "ГБУЗ МО "МОЦОМД"

Врачи спасли руку 10-летнего мальчика, в которой застрял металлический карабин, рассказали в пресс-службе Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД).

Травма была получена в результате несчастного случая. Ребенок упал с качелей, и в сгиб локтевого сустава глубоко вошел посторонний предмет. Для того чтобы вытащить часть качели, были вызваны сотрудники МЧС, которые использовали гидравлические ножницы и циркулярную пилу. Когда мальчик был освобожден от качелей, его доставили в отделении травматологии.

Лечащий врач ребенка Илья Снегирев рассказал, что во время операции особое внимание уделялось сохранности нервных окончаний, кровеносных сосудов и сухожилий, которые располагались близко к карабину. К счастью, операция прошла успешно, врачу удалось извлечь все осколки, не задев важные структуры предплечья.

Через 4 дня мальчика выписали из стационара. Специалистам удалось избежать серьезных осложнений и сохранить функцию руки ребенка.

Ранее в московской больнице спасли ребенка с патологией сердца и грыжей диафрагм. При этом операция на сердце была проведена еще до рождения. Благодаря этой операции удалось предотвратить угрозу развития сердца, что позволило продлить беременность на месяц.

Читайте также


медицинаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика