Врачи в Подмосковье спасли мальчика, у которого в руке застрял металлический карабин

Фото: телеграм-канал "ГБУЗ МО "МОЦОМД"

Врачи спасли руку 10-летнего мальчика, в которой застрял металлический карабин, рассказали в пресс-службе Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД).

Травма была получена в результате несчастного случая. Ребенок упал с качелей, и в сгиб локтевого сустава глубоко вошел посторонний предмет. Для того чтобы вытащить часть качели, были вызваны сотрудники МЧС, которые использовали гидравлические ножницы и циркулярную пилу. Когда мальчик был освобожден от качелей, его доставили в отделении травматологии.

Лечащий врач ребенка Илья Снегирев рассказал, что во время операции особое внимание уделялось сохранности нервных окончаний, кровеносных сосудов и сухожилий, которые располагались близко к карабину. К счастью, операция прошла успешно, врачу удалось извлечь все осколки, не задев важные структуры предплечья.

Через 4 дня мальчика выписали из стационара. Специалистам удалось избежать серьезных осложнений и сохранить функцию руки ребенка.

Ранее в московской больнице спасли ребенка с патологией сердца и грыжей диафрагм. При этом операция на сердце была проведена еще до рождения. Благодаря этой операции удалось предотвратить угрозу развития сердца, что позволило продлить беременность на месяц.