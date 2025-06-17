Сергей Собянин рассказал о развитии детской кардиологической помощи в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве за 5 лет число операций детям с врожденными пороками сердца увеличилось на 30%. Таких результатов удалось достичь благодаря комплексному развитию детской кардиологической помощи, написал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Мэр напомнил, что специализированные центры функционируют на базе двух крупнейших детских больниц – имени Н. Ф. Филатова и Морозовской. Современные технологии позволяют лечить даже недоношенных детей.

Собянин рассказал, что врачи проводят операции как на открытом сердце, так и с помощью рентгенэндоваскулярных методов, то есть без разрезов. Такие подходы позволяют избежать многих осложнений и сокращают время пребывания в стационаре.

В кардиоцентрах проводят диагностику перед хирургическим вмешательством, подготовку к нему и наблюдение после выписки в течение года. В случае отсутствия противопоказаний дети через год могут вернуться к активной жизни.

Ранее сообщалось, что перинатальному центру ГКБ № 67 имени Ворохобова исполнилось 3 года. За это время в медучреждении родились более 20 тысяч детей. По словам Собянина, в центре оказывают помощь беременным, нуждающимся в особой медицинской поддержке, а в сложных случаях проводят операции в первые часы жизни ребенка.