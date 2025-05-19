Собянин: перинатальному центру ГКБ № 67 им. Ворохобова исполнилось три года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Перинатальному центру ГКБ № 67 имени Ворохобова исполнилось 3 года, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

За все время в самом крупном в РФ перинатальном центре родились свыше 20 тысяч детей. По словам мэра Москвы, в центре оказывают помощь беременным, которые нуждаются в особой медицинской поддержке. В сложных случаях врачи проводят операции уже в первые часы жизни ребенка.



"В центре все продумано до мелочей: больше 200 единиц оборудования экспертного класса, удобные маломестные палаты, душевые и кнопки вызова персонала. Врачи и медсестры регулярно повышают квалификацию в симуляционных и тренинговых центрах", – напомнил Собянин.

Всего здесь выходили около 350 новорожденных, чей вес был менее 1 килограмма. Самым маленьким пациентом центра стал малыш весом всего 415 граммов.

Кроме того, с конца 2024 года здесь же заработал Центр женского здоровья, где горожане получают помощь по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи: в комфортных условиях, с максимальным вниманием и заботой.

Ранее Собянин открыл флагманский центр городской клинической больницы имени Буянова в столичном районе Царицыно. Мэр указывал, что центр, помимо экстренной помощи, будет новым технологическим ядром клиники.

Четырехэтажное здание площадью 15,2 тысячи "квадратов" было соединено с главным корпусом больницы отапливаемым переходом. В центре работают более 450 специалистов, включая 186 врачей, 247 медсестер и 21 сотрудника прочего персонала. Корпус рассчитан на ежедневный прием до 200 пациентов.

